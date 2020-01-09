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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Росавиация рекомендовала усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам обеспечить дополнительные меры безопасности при полетах в регионе Ближнего Востока, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства. Подлинность документа РБК подтвердил источник в авиационных властях.

В телеграмме указывается, что меры необходимо принять в связи с активными военными действиями в регионе. В ведомстве сообщили, что необходимо оценить существующие процедуры определения рисков. Кроме того, в Росавиации посоветовали авиакомпаниям выбирать наиболее безопасные маршруты и уделить дополнительное внимание профессиональной и моральной подготовке экипажа.

В пресс-службе Росавиации РБК подтвердили, что направили авиакомпаниям рекомендации по полетам в регионе Ближнего Востока, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов. Там уточнили, что рекомендации предназначены для авиационных специалистов и пользователей воздушного пространства, и отметили, что в связи с этим не комментируют их содержание в СМИ.

Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать над Ираном и Ираком
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Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать полетов над Персидским и Оманским заливами и не использовать для маршрутов воздушное пространство Ирана и Ирака. После рекомендаций ведомства альтернативные маршруты полетов подготовили «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и Azur Air.

Утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране разбился самолет «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек. Все они погибли.

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Иранские власти назвали причиной крушения возгорание в двигателе. В Киеве сообщили о четырех версиях катастрофы, в числе которых были теракт и попадание в лайнер ракеты. Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщили о том, что в украинский самолет попала выпущенная иранскими военными ракета.

В Иране назвали версию о попадании ракеты бессмысленной и заявили, что она является научно невозможной.

Теги: Иран, авиакрушение, Росавиация
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