Росавиация рекомендовала усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам обеспечить дополнительные меры безопасности при полетах в регионе Ближнего Востока, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства. Подлинность документа РБК подтвердил источник в авиационных властях.

В телеграмме указывается, что меры необходимо принять в связи с активными военными действиями в регионе. В ведомстве сообщили, что необходимо оценить существующие процедуры определения рисков. Кроме того, в Росавиации посоветовали авиакомпаниям выбирать наиболее безопасные маршруты и уделить дополнительное внимание профессиональной и моральной подготовке экипажа.

В пресс-службе Росавиации РБК подтвердили, что направили авиакомпаниям рекомендации по полетам в регионе Ближнего Востока, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов. Там уточнили, что рекомендации предназначены для авиационных специалистов и пользователей воздушного пространства, и отметили, что в связи с этим не комментируют их содержание в СМИ.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать полетов над Персидским и Оманским заливами и не использовать для маршрутов воздушное пространство Ирана и Ирака. После рекомендаций ведомства альтернативные маршруты полетов подготовили «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и Azur Air.