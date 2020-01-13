Медведев поручил выделить до ₽22 млн на иностранные лекарства для детей

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил выделить до 22 млн руб. на покупку зарубежных лекарств для тяжелобольных детей. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

По словам Медведева, речь идет о восьми незарегистрированных в России препаратах, в том числе о «Фризуме» (клобазаме). Средства выделят Московскому эндокринному заводу из Резервного фонда правительства. Их используют для покупки не менее 8475 упаковок и для распределения лекарств, говорится в поручении.

Ранее, в сентябре 2019 года, правительство уже выделяло Московскому эндокринному заводу 26,13 млн руб. на закупку незарегистрированных лекарств, а именно диазепама, фенобарбитала, медозалама и клобазама («Фризиум»). Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что лекарства предназначены для детей, которые страдают от хронических заболеваний.



В конце октября в Россию поступила первая партия закупленного «Фризиума». Руководитель фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщала, что больные бесплатно получат лекарство с запасом на три месяца.