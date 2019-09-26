Правительство разрешило закупить незарегистрированные лекарства для детей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 64,29 (+0,1) Quote, 12:55
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 70,38 (-0,2) Quote, 12:55
Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины Политика, 20:08 Стал известен соперник боксера Дмитрия Бивола в чемпионском бою Спорт, 19:57 Глава Госдепартамента США объявил о санкциях против Рауля Кастро Политика, 19:48 Лавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии Политика, 19:44 Подозреваемых в убийстве подмосковного депутата заключили под стражу Общество, 19:41 Подсветку Эйфелевой башни отключат в память о Жаке Шираке Общество, 19:38 РФС счел недопустимым запирание болельщиков «Спартака» на матче с КАМАЗом Спорт, 19:33 Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 19:32 Sony и Mercedes-Benz обвинили в нарушении правил обработки данных россиян Технологии и медиа, 19:22 Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Технологии и медиа, 19:22 Правительство разрешило закупить незарегистрированные лекарства для детей Общество, 19:21 Кудрин не увидел в «подкрутке» со стороны ЦБ искажения статистики Финансы, 19:13 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 19:00 Шедевр Войнова и драка в Ярославле. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 18:49
Общество ,  
0 
Правительство разрешило закупить незарегистрированные лекарства для детей

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Московскому эндокринному заводу будет выделено 26,13 млн руб. из Резервного фонда правительства на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств, говорится в сообщении на сайте правительства. 

Речь идет о ввозе в Россию диазепама, фенобарбитала, медозалама и клобазама («Фризиум»). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, лекарства закупаются для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Предположительно, лекарства привезут в октябре. В случае, если закупленной партии не хватит на всех, правительство примет дополнительные меры.  

«У нас нет никаких ограничений по количеству детей, которые могут получить эти лекарственные препараты. Первоначально была сформирована заявка на 510 детей. Но хочу всех успокоить и предупредить: у нас нет ограничений», — заявил она.    

В августе матери детей-инвалидов направили президенту России Владимиру Путину просьбу решить проблему с незарегистрированными противоэпилептическими лекарствами. Правительство распорядилось выделить 26,13 млн руб. для закупки «Фризиума», а Московский эндокринный завод (МЭЗ) стал оператором поставок.      

Позднее, в сентябре, глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что компания Sanofi, производитель противосудорожного «Фризиума», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России. По ее словам, на сегодняшний день потребность в данном препарате испытывает 3 тыс. детей, страдающих хроническими заболеваниями.    

Теги: Дмитрий Медведев, лекарства, Татьяна Голикова
Материалы по теме
Минздрав пообещал «Фризиум» для всех нуждающихся в нем детей
Общество
Матвиенко потребовала решить проблему нехватки жизненно важных лекарств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter