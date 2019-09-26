Правительство разрешило закупить незарегистрированные лекарства для детей

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Московскому эндокринному заводу будет выделено 26,13 млн руб. из Резервного фонда правительства на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств, говорится в сообщении на сайте правительства.

Речь идет о ввозе в Россию диазепама, фенобарбитала, медозалама и клобазама («Фризиум»). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, лекарства закупаются для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Предположительно, лекарства привезут в октябре. В случае, если закупленной партии не хватит на всех, правительство примет дополнительные меры.

«У нас нет никаких ограничений по количеству детей, которые могут получить эти лекарственные препараты. Первоначально была сформирована заявка на 510 детей. Но хочу всех успокоить и предупредить: у нас нет ограничений», — заявил она.

В августе матери детей-инвалидов направили президенту России Владимиру Путину просьбу решить проблему с незарегистрированными противоэпилептическими лекарствами. Правительство распорядилось выделить 26,13 млн руб. для закупки «Фризиума», а Московский эндокринный завод (МЭЗ) стал оператором поставок.

Позднее, в сентябре, глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что компания Sanofi, производитель противосудорожного «Фризиума», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России. По ее словам, на сегодняшний день потребность в данном препарате испытывает 3 тыс. детей, страдающих хроническими заболеваниями.