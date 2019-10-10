Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» более 500 нуждающимся детям

Врачебные комиссии Министерства здравоохранения России выдали разрешение на получение незарегистрированного препарата «Фризиум» 510 детям из 2 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента лекарственного обеспечения ведомства Елену Максимкину.

Благотворительные фонды сообщали о двух тысяч случаев: в некоторых из них решение о необходимости противосудорожного лекарства принимали родители, а комиссии, в свою очередь, не всегда подтверждали эти требования.

Максимкина также заверила, что производители намерены закрыть вопрос нехватки преднизолона в России. По ее словам, до конца 2019 года поставщик готов предоставить 1,4 млн упаковок лекарства, таким образом потребность уменьшится до 600 тыс. штук.

Вопрос о закупке незарегистрированных в России обезболивающих и противосудорожных препаратов возник летом этого года. В августе матери детей направили президенту России обращение с просьбой решить проблему. Позднее правительство распорядилось выделить 26,13 млн руб. для закупки «Фризиума», оператором поставок стал Московский эндокринный завод.