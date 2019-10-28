Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов Общество, 12:43 Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала Общество, 12:39 Прирожденный предприниматель: определите свой бизнес-уровень РБК и HUAWEI, 12:36 Скворцова сообщила о получении «Фризиума» детьми до конца недели Общество, 12:29 Генеральный директор Breitling — об имидже, капсулах и завоевании рынка Стиль, 12:26 Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Общество, 12:20 Почему китайские криптовалюты резко выросли в цене Крипто, 12:14 Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Общество, 12:13 СМИ узнали об угрозе дисквалификации Рибери за толчок судьи Спорт, 12:13 Звездный Хеллоуин: необычные идеи карнавальных костюмов от знаменитостей Pink, 12:11 Рязанского священника отстранили от службы за пьянство Общество, 12:09 Адвокат Голунова подал жалобу в суд на бездействие следователей Общество, 12:07 До 1 млн руб. готовы платить иностранцы за аренду жилья РБК и Элитная недвижимость, 12:05 В чем разница между VR и AR? Индустрия 4.0, 12:04 
Общество ,  
0 
Скворцова сообщила о получении «Фризиума» детьми до конца недели

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» сообщила, что нуждающиеся дети до конца недели получат незарегистрированный в России препарат «Фризиум» (клобазам).

«Московские дети получат до среды, до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезет этот препарат», — сообщила Скворцова.

Министр уточнила, что регионы подали список на 550 детей, которые нуждаются в лекарстве. Однако их может быть больше, допустила она.

Ранее врачебные комиссии Минздрава России выдали разрешение на получение незарегистрированного препарата «Фризиум» 510 детям из 2 тыс.

26 октября в Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети.

В августе матери детей обратились к президенту России с просьбой решить проблему о закупке незарегистрированных в России обезболивающих и противосудорожных препаратов. 5 сентября правительство распорядилось выделить 26,13 млн руб. для закупки фризиума. Оператором поставок стал Московский эндокринный завод.

Теги: Скворцова, Минздрав
Материалы по теме
В Россию поступила первая партия фризиума
Общество
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» более 500 нуждающимся детям
Общество
Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter