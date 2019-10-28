Скворцова сообщила о получении «Фризиума» детьми до конца недели

Скворцова сообщила о получении «Фризиума» детьми до конца недели

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» сообщила, что нуждающиеся дети до конца недели получат незарегистрированный в России препарат «Фризиум» (клобазам).

«Московские дети получат до среды, до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезет этот препарат», — сообщила Скворцова.

Министр уточнила, что регионы подали список на 550 детей, которые нуждаются в лекарстве. Однако их может быть больше, допустила она.

Ранее врачебные комиссии Минздрава России выдали разрешение на получение незарегистрированного препарата «Фризиум» 510 детям из 2 тыс.

26 октября в Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети.