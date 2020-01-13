Роухани одобрил включение Пентагона в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который признает Пентагон террористической организацией. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Соответствующий законопроект 7 января принял иранский парламент (меджлис). К числу террористов отнесли также все связанные с Пентагоном компании и учреждения. Спикер меджлиса Али Лариджани отметил, что в список попали «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».

Кроме того, законопроект предусматривает выделение €200 млн на усиление входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения «Кудс», главой которого был убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.





Генерал Касем Сулеймани погиб из-за авиаудара американских военных в ночь на 3 января. Операцию санкционировал американский президент Дональд Трамп. Как следует из сообщения Минобороны США, удар был нанесен с целью оборонительных действий. В Тегеране сочли действия США террористическими. 8 января в ответ на убийство Сулеймани Иран обстрелял военные базы в Ираке, которые занимали американские военные. На фоне конфликта США усилили санкции против Ирана.

Иранские власти объявили день гибели Сулеймани международным днем сопротивления. Ранее, в апреле 2019 года, Иран уже признал террористической организацией Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).