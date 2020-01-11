В Иране день гибели Сулеймани объявили Всемирным днем сопротивления

Иранские власти объявили день гибели генерала Касема Сулеймани, убитого в ночь на 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления, сообщило агентство IRNA.

Указ об объявлении 3 января Всемирным днем сопротивления (World Day of Resistance) в Иране подписал президент республики Хасан Роухани, сообщил секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели. По его словам, иранские власти также учредили международную премию памяти жертв имени Сулеймани.

В ночь на 3 января военные США устранили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани, нанеся авиаудар по району аэропорта в Багдаде. Генерала ликвидировали по личному поручению президента США Дональда Трампа. Пентагон объяснил случившееся оборонительными мерами, в Тегеране же действия американских военных сочли актом международного терроризма. В ответ 8 января Тегеран атаковал базы США в Ираке. На фоне конфликта Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана, которые будут действовать, «пока поведение Тегерана не изменится».

Из-за усиления напряженности иранские военные находились на «высочайшем уровне боевой готовности» после гибели Сулеймани и по ошибке сбили украинский лайнер, который приняли за «враждебную цель», сообщили в Генштабе ВС страны.