Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В Японии выписали ордер на арест жены Карлоса Гона Общество, 11:46 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Общество, 11:29 Парламент Ирана признал всех военных США террористами Политика, 11:16 Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал ATP Cup Спорт, 11:07 Геоинженерию погубит гендерное неравенство: главное о технологиях Pro, 11:07 В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в строительных бытовках Общество, 11:03 США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани Политика, 10:54 Назван самый кассовый мультфильм в истории Общество, 10:39 Неизвестный напал с ножом на контролера в московском ТЦ Общество, 10:38 Знаки, документы, госуслуги: самые важные нововведения 2020 года Авто, 10:34 Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику Финансы, 10:23 Как мы читаем: литературные критики — о собственных методиках и ритуалах Стиль, 10:19 В США водитель выстрелил в бросивших снежок в его автомобиль подростков Общество, 10:05 8 правил для владельцев кредитных карт: как правильно управлять долгами Quote, 10:01
Гибель Сулеймани ,  
0 
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
В соответствии с принятым Меджлисом законом в список террористов включены все представители американской армии, а также связанные с Пентагоном компании и иные лица, причастные к убийству генерала Касема Сулеймани
Председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами. Если в апреле 2019 года террористической организацией было признано только Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), то теперь аналогичный статус закреплен за всей армией США и Пентагоном в целом, сообщает иранское агентство Fars.

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).

Агентство Fars уточняет, что к числу террористов отнесены также все связанные с Пентагоном компании и учреждения.

Кроме того, принятый Меджлисом документ обязывает правительство Ирана выделить из Национального фонда развития €200 млн на усиление входящего в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) подразделения специального назначения «Кудс», которым руководил убитый 3 января генерал Касем Сулеймани.

7 января главнокомандующий КСИР Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани. «Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все», — сказал он (цитата по Irna).

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
Политика

Ранее президент США Дональд Трамп, по приказу которого был нанесен удар по Сулеймани, предупредил, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана США нанесут 52 удара по целям в Иране с применением «новейшего оружия».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иран
Материалы по теме
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
Политика
Пентагон заявил о следовании «законам войны» в отношении Ирана
Политика
В Иране пообещали США «второй Вьетнам» при отказе покинуть Ближний Восток
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter