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Политика ,  
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Иран признал армию США террористической организацией
Тегеран будет рассматривать войска США на Ближнем Востоке в качестве террористической организации. В числе причин для этого решения в Иране назвали инцидент со сбитым над Персидским заливом гражданским лайнером A300 в 1988 году
Фото: Verniccia Ford / Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Тегеран также признает террористами все группы и организации, связанные с армией США на Ближнем Востоке. «CENTCOM несет ответственность за осуществление террористической политики Соединенных Штатов в отношении Западной Азии, которая ставит под угрозу национальную безопасность Ирана и жизни невинных иранских граждан и граждан других стран», — говорится в заявлении Совета, которое цитирует агентство.

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций. В их числе — катастрофа авиалайнера Airbus A300 авиакомпании Iran Air над Персидским заливом 3 июля 1988 года, в период ирано-иракской войны. Тогда гражданский самолет, на борту которого находились 290 человек, был сбит зенитной ракетой с крейсера ВМС США USS Vincennes. Американские моряки ошибочно определили лайнер как атакующий иранский военный самолет. Несмотря на то что власти США выразили готовность выплатить компенсацию жертвам катастрофы, официальный Вашингтон так и не принес официальные извинения за инцидент.

Как террористическую активность Иран рассматривает также поддержку Соединенными Штатами военной операции арабских стран в Йемене.

CENTCOM — одно из шести региональных единых командований США, которое отвечает за проведение операций на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В частности, в зоне ответственности CENTCOM находятся Иран, Ирак, Афганистан, страны Персидского залива, Египет.

Решение Высшего совета нацбезопасности Ирана последовало вслед за тем, как Белый дом объявил террористической организацией Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение в структуре армии Ирана. 

Политика
Трамп признал иранский КСИР террористической организацией

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Иран, Армия США, террористы
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