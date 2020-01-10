США объявили о вводе санкций против Ирана в ответ на атаки

Первыми под удар новых санкций попадут иранские металлурги, в том числе одни из крупнейших на Ближнем Востоке производителей меди и алюминия. Вашингтон грозит вводить новые санкции против отдельных секторов экономики Ирана

Майк Помпео и Стивен Мнучин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США вводят против Ирана секторальные санкции, которые будут затрагивать добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на совместном с госсекретарем Майком Помпео брифинге в Вашингтоне. Его трансляцию Белый дом вел в YouTube.

По словам Мнучина, санкции вводятся в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и «силам союзников». Помимо ограничений против отдельных секторов экономики будут введены также индивидуальные санкции. Под них должны попасть 17 компаний, занимающихся производством и экспортом металла из Ирана, суда, перевозящие грузы из Исламской республики и иранские чиновники, причастные к атакам и нарушению прав человека. «Санкции связаны с нашим намерением прекратить террористическую деятельность иранского режима по всему миру. Президент ясно обозначил это: мы продолжим вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия», — сказал Мнучин.

«Мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна», — заявил в свою очередь госсекретарь США. Помпео уточнил, что санкции будут введены против секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, командующего ополчения «Басидж» (одна из структур Корпуса стражей Исламской Революции) и других близких к аятолле Али Хаменеи.

В сообщении Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно». Под ограничения попадают 17 компаний из металлургического и горнодобывающего сектора, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах. Мнучин пообещал, что США будут вводить санкции против новых секторов иранской экономики.