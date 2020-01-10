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Антииранские санкции США ,  
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США объявили о вводе санкций против Ирана в ответ на атаки

Первыми под удар новых санкций попадут иранские металлурги, в том числе одни из крупнейших на Ближнем Востоке производителей меди и алюминия. Вашингтон грозит вводить новые санкции против отдельных секторов экономики Ирана
Майк Помпео и Стивен Мнучин   (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США вводят против Ирана секторальные санкции, которые будут затрагивать добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на совместном с госсекретарем Майком Помпео брифинге в Вашингтоне. Его трансляцию Белый дом вел в YouTube.

По словам Мнучина, санкции вводятся в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и «силам союзников». Помимо ограничений против отдельных секторов экономики будут введены также индивидуальные санкции. Под них должны попасть 17 компаний, занимающихся производством и экспортом металла из Ирана, суда, перевозящие грузы из Исламской республики и иранские чиновники, причастные к атакам и нарушению прав человека. «Санкции связаны с нашим намерением прекратить террористическую деятельность иранского режима по всему миру. Президент ясно обозначил это: мы продолжим вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия», — сказал Мнучин.

«Мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна», — заявил в свою очередь госсекретарь США. Помпео уточнил, что санкции будут введены против секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, командующего ополчения «Басидж» (одна из структур Корпуса стражей Исламской Революции) и других близких к аятолле Али Хаменеи.

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В сообщении Минфина США, посвященном вводу новых санкций против Ирана, говорится, что их целями станут крупнейшие производители стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые «коллективно приносят стране миллиарды долларов ежегодно». Под ограничения попадают 17 компаний из металлургического и горнодобывающего сектора, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах. Мнучин пообещал, что США будут вводить санкции против новых секторов иранской экономики.

Под санкции Минфина США, в частности, попала китайская компания Pamchel Trading Beijing Co. Ltd, зарегистрированная в Пекине. Она с августа 2019 года ежемесячно приобретает у иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company десятки тысяч тонн стали. Одновременно она поставляет в Иран оборудование, необходимое для производства алюминия. По версии Вашингтона, китайская компания вела торговлю с Ираном через подставную сейшельскую компанию Power Anchor Limited, чтобы скрыть истинного покупателя в Иране.

Под санкциями также окажется оманская Reputable Trading Source LLC, которая занимается экспортом иранской металлургической продукции и импортом оборудования.

Помимо сталелитейных предприятий под действие ограничений попала Iran Aluminum Company — крупнейший производитель алюминия в Иране и National Iranian Copper Industries — лидер производства меди на всем Ближнем Востоке.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ракетный удар по базам США в Ираке Иран нанес в ночь на 8 января. Атака стала ответом на убийство Вашингтоном командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Его автомобиль был уничтожен в районе багдадского аэропорта с беспилотника. С иракскими властями удар в Багдаде Соединенные Штаты не согласовывали.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Иран, США, Санкции
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