Валенса посоветовал Польше признать историческую правду о Второй мировой

Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили советские войска, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью порталу Onet.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее. Если польское правительство хочет создать собственный исторический нарратив, это несерьезно», — сказал Валенса.

По его словам, нынешний президент Польши Анджей Дуда остался без речи на форуме памяти холокоста в Иерусалиме и отказался ехать туда именно потому, что не пригласил Путина.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше запланированы на 27 января. О намерении направить российскому президенту приглашение власти страны заявляли в июле 2019 года, но этого не произошло. 22 и 23 января мемориальные мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим пройдут в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. Ранее СМИ сообщили, что президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в них из-за планируемого присутствия Владимира Путина.

Обострение российско-польских отношений произошло после того, как в декабре Путин назвал работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского «антисемитской свиньей». Помимо этого, ранее на традиционной пресс-конференции он напомнил, что, когда советские войска вошли на территорию Польши, ее правительство уже бежало из Варшавы.