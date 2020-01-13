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Валенса посоветовал Польше признать историческую правду о Второй мировой

Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили советские войска, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью порталу Onet.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее. Если польское правительство хочет создать собственный исторический нарратив, это несерьезно», — сказал Валенса.

По его словам, нынешний президент Польши Анджей Дуда остался без речи на форуме памяти холокоста в Иерусалиме и отказался ехать туда именно потому, что не пригласил Путина.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше запланированы на 27 января. О намерении направить российскому президенту приглашение власти страны заявляли в июле 2019 года, но этого не произошло. 22 и 23 января мемориальные мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим пройдут в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. Ранее СМИ сообщили, что президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в них из-за планируемого присутствия Владимира Путина.

Обострение российско-польских отношений произошло после того, как в декабре Путин назвал работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского «антисемитской свиньей». Помимо этого, ранее на традиционной пресс-конференции он напомнил, что, когда советские войска вошли на территорию Польши, ее правительство уже бежало из Варшавы.

В Польше раскритиковали слова Путина: в МИД страны вызвали российского посла и заявили, что Москва представляет ложную картину событий, а премьер Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. 9 января сейм Польши уравнял ответственность Москвы и Берлина за развязывание войны, приняв резолюцию по борьбе с манипулированием историей.

Советская армия освободила концентрационный лагерь Освенцим в 1945 году. Тогда же мир узнал о массовых убийствах, произошедших в нем. Через два года на его месте создали музей, который позже был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: Польша, Вторая мировая война
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