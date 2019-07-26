Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,13 -0,11 EUR Бирж. 70,32 -0,11 Brent 63,70 +0,08% USD Нал. 63,53 62,75 EUR Нал. 70,85 69,95 USD ЦБ 63,16 +0,04 EUR ЦБ 70,29 -0,03 EUR/USD 1,1143 +0,0004 BTC/USD Бирж. 9 765,00 -121,87 IMOEX 2 715,76 +0,55% RTSI 1 355,30 +0,62% DJIA 27 140,98 -0,47% Nasdaq 8 238,54 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alphabet $1 385 (+12,83%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+8,96%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Alphabet $1 385 (+12,83%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+8,96%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 25 июл, 12:44
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 70,29 (-0,03) Quote, 25 июл, 12:44
Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс. Технологии и медиа, 13:04 Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима Политика, 13:01 Планшет, пила, проектор: какую технику взять с собой на пикник Стиль, 12:57 На канале имени Москвы столкнулись два теплохода Общество, 12:57 Киев обвинил Россию в применении «зеленого луча» против моряков на Азове Политика, 12:55 СМИ узнали об идее Москвы заключить с Киевом краткосрочную сделку по газу Бизнес, 12:53 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 12:53 Как до санкций: российские ретейлеры вернулись в оптимистическое прошлое Pro, 12:46 СК оценил ущерб от действий экс-главы астраханского кабмина в ₽212 млн Общество, 12:45 Что происходит с ценами на жилье в Москве — объясняем за 4 минуты Недвижимость, 12:44  В Петербурге начали проверку из-за обнаруженных на свалке копий паспортов Общество, 12:28 Тренды обувного рынка: что, где и почему покупают россияне Pro, 12:26 Вице-президент Huawei Technologies — о том, когда 5G появится в России Партнерский материал, 12:23 Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги» Политика, 12:21
Политика ,  
0 
Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима
Варшава заявила о необходимости пригласить Путина, поскольку концлагерь освободили именно советские войска. Приглашение будет выслано на фоне отказа Польши пригласить российского президента на годовщину начала Второй мировой войны
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), которые пройдут в начале 2020 года. Об этом в эфире польского радио Trójka заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, он неоспорим, и готовность к сотрудничеству с нашей стороны абсолютна», — пояснил Спыхальский.

Фотогалерея 
«У нас отнимали достоинство»: воспоминания узника Освенцима о войне

В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что в январе 2020 года Путин посетит еврейское государство. Он отметил, что визит российского президента будет приурочен к 75-летию освобождения воинами Красной концлагеря Освенцим. «Я надеюсь принять президента Путина в Израиле на церемонии открытия монумента в память о блокаде Ленинграда и на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима», — приводит слова премьера ТАСС.

Путин посетил Освенцим в январе 2005 года, выступив на церемонии, посвященной памяти узников концлагеря и 60-летию его освобождения советскими войсками. В 2015 году, в 70-ую годовщину освобождения Освенцима, Путин на церемонию не приехал, при этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент не получал приглашения, так как «на подобные мероприятия официальные приглашения не рассылаются». В результате российскую делегацию на церемонии в Польше возглавил руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, а сам Путин в тот же день посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве.

Фотогалерея 
70-летие освобождения Освенцима. Фоторепортаж

В 1945 году Освенцим был освобожден Советской армией. Тогда же мир узнал о массовых убийствах, осуществленных в этом концлагере. В 1947 году на его месте был создан музей, позже включенный во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Весной стало известно, что Владимира Путина не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Тогда заместитель главы канцелярии польского президента Павел Муха сказал, что Польша решила пригласить только союзников по Евросоюзу и «Восточному партнерству».

Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

На прошлой неделе вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил, что присутствие Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно. Он назвал президента России «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей». «И я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — сказал политик.

Авторы: Михаил Юшков, Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Освенцим, годовщина
Материалы по теме
«У нас отнимали достоинство»: воспоминания узника Освенцима о войне
Общество
В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
Общество
Клуб Абрамовича предложил отправлять фанатов-расистов в Освенцим
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter