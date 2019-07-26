Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима

Варшава заявила о необходимости пригласить Путина, поскольку концлагерь освободили именно советские войска. Приглашение будет выслано на фоне отказа Польши пригласить российского президента на годовщину начала Второй мировой войны

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Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), которые пройдут в начале 2020 года. Об этом в эфире польского радио Trójka заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, он неоспорим, и готовность к сотрудничеству с нашей стороны абсолютна», — пояснил Спыхальский.

В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что в январе 2020 года Путин посетит еврейское государство. Он отметил, что визит российского президента будет приурочен к 75-летию освобождения воинами Красной концлагеря Освенцим. «Я надеюсь принять президента Путина в Израиле на церемонии открытия монумента в память о блокаде Ленинграда и на мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима», — приводит слова премьера ТАСС.

Путин посетил Освенцим в январе 2005 года, выступив на церемонии, посвященной памяти узников концлагеря и 60-летию его освобождения советскими войсками. В 2015 году, в 70-ую годовщину освобождения Освенцима, Путин на церемонию не приехал, при этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент не получал приглашения, так как «на подобные мероприятия официальные приглашения не рассылаются». В результате российскую делегацию на церемонии в Польше возглавил руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, а сам Путин в тот же день посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве.