Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
На Кузбассе завели дело после избиения заключенных сотрудниками ФСИН Общество, 16:37 Минобороны увидело угрозу безопасности из-за убийства генерала Сулеймани Политика, 16:00 Прорыв Логинова и прощание Кузьминой. Топ-5 событий года в биатлоне Спорт, 15:45 В Белоруссии исключили дефицит после прекращения поставок нефти из России Экономика, 15:42 Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Экономика, 15:30 СМИ узнали о положительной пробе на кокаин у французской фигуристки Спорт, 15:25 СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина Политика, 15:23 На теннисном турнире ATP Cup включили гимн Румынии перед игрой Молдавии Спорт, 15:06 МИД заявил о «новой реальности» после убийства иранского генерала Политика, 14:58 Эксперты назвали самые матерящиеся города России Общество, 14:43 Креативность за 30 дней: как развить необходимый навык РБК и Xiaomi, 14:35 В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией Общество, 14:19 Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала Политика, 14:16 Личный опыт: как спасти бизнес через Instagram РБК и Открытие, 13:50
Политика ,  
0 
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Президент Польши Анджей Дуда (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль для участия в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут в мемориале Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.  

Материал дополняется

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Израиль, Польша, Анджей Дуда
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter