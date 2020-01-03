Политика , 03 янв, 15:23
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СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль для участия в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут в мемориале Яд ва-Шем в Иерусалиме.
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
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