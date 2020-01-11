Турчинов предложил наказать Россию за крушение в Иране украинского Boeing

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Турчинов заявил, что «это уже второй пассажирский Boeing, который за последнее время уничтожается российской ракетой». Первым самолетом, по его мнению, является Boeing Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 и потерпевший крушение над Донбассом. Россия отрицает свою причастность к крушению самолета. Так, обвинения о причастности России, выдвинутые следственной группой в июне 2019 года, МИД России назвал голословными, указав, что они направлены на «дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности».

По словам Турчинова, Украина должна настоять на немедленном созыве внеочередного заседания Совбеза ООН для обеспечения проведения объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы.

Самолет «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Все 176 человек, находившихся на борту лайнера, погибли. За несколько часов до этого Иран провел ракетную атаку на иракские военные объекты, где находились американские солдаты. Ряд американских изданий со ссылкой на источники в американской и иранской разведке сообщил, что, предположительно, ракеты были выпущены из зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор». Эти системы Иран закупал у России в 2005 году. По данным журналистов, американский спутник зафиксировал пуск двух ракет в районе аэропорта Тегерана, после чего последовал взрыв.

На третий день после авиакатастрофы Иран признал, что сбил лайнер ракетой по ошибке. В частности, оператор системы ПВО принял вылетевший из тегеранского аэропорта самолет за крылатую ракету и без одобрения командования принял решение запустить ракету по лайнеру. Ответственность на себя взял командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. В связи с этим украинская Генпрокуратура изменила статью Уголовного кодекса, по которой расследовалась авиакатастрофа.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» самолета.