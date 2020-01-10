Версия о ракете в деле о крушении Boeing в Иране стала одной из главных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров других стран передать комиссии по расследованию причин катастрофы самолета имеющиеся у них улики. «Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы», — говорится в его обращении.
В день катастрофы посольство Украины в Иране сообщило, что Boeing 737 разбился из-за технических неполадок. Однако потом Киев дистанцировался от этих заявлений. Представители дипмиссии Украины в Иране скорректировали первую версию заявления, указав, что причины катастрофы не установлены. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией [по расследованию]. Заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», — указано в заявлении посольства.
Крушение украинского лайнера над Ираном
Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 Тегеран — Киев, разбился 8 января через три минуты после взлета. За несколько часов до этого Иран провел ракетную атаку на иракские военные объекты, где находились американские солдаты.
На борту Boeing 737 находились 176 человек — граждане Ирана (более 80 человек), Канады (63 человека), Украины (два пассажира и девять членов экипажа), Швеции (десять человек), а также Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Согласно информации сайта flightradar24.com, передача данных с украинского борта прекратилась примерно на расстоянии 20 км от аэропорта Тегерана, еще когда лайнер двигался по плановой траектории и достиг высоты примерно 2,5 км. Расположение обломков самолета на земле позволяет предположить, что пилоты после ЧП пытались совершить правый разворот — очевидно, с целью вернуться в аэропорт.
Что говорят об авиакатастрофе в Тегеране
В Иране версию попадания в Boeing 737 ракеты отрицают. В четверг глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил: «Ни при каких обстоятельствах невозможна версия о том, что самолет был сбит ракетой».
Официальный представитель иранского правительства Али Рабей счел предположения западных лидеров «ложью». Версию крушения пассажирского авиалайнера в результате попадания ракеты он назвал «психологической операцией США». В пользу того, что самолет не был сбит ракетой, Иран приводит следующие аргументы.
- У Тегерана нет информации о запуске ракеты, которая могла сбить украинский самолет.
- По имеющимся данным о маршруте авиалайнера, он не взорвался в небе мгновенно, а предпринял попытку разворота, чтобы вернуться в аэропорт.
- Расследование инцидента не завершено, а специалисты еще не расшифровали информацию из «черных ящиков», так что об окончательных выводах говорить рано.
Власти Ирана заявили, что готовы расследовать катастрофу совместно с представителями западных стран. Иранский президент Хасан Роухани заверил Владимира Зеленского, что Тегеран предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным. Расследование крушения лайнера может растянуться как минимум до 2021 года, сообщил телеканал Sky News.
При этом американские журналисты обратили внимание, что место крушения уже расчищено. Оно не было огорожено, к нему имели доступ посторонние лица. СМИ также опубликовали видео и фото, на которых видно, как место катастрофы расчищалось бульдозерами. Посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад назвал такие сообщения «абсурдом».
Какие аргументы приводятся в пользу пуска ракеты
- Американские системы зафиксировали включение иранских радаров и пуск двух ракет во время рейса, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в разведсообществе США. Вскоре после этого и последовала авиакатастрофа, уточнил телеканал.
- Предположительно, ракеты были выпущены из зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор», утверждают источники The New York Times, Newsweek и The Wall Street Journal среди чиновников США, ознакомившихся с данными разведки. Системы «Тор» Иран закупал у России в 2005 году.
- Крушение украинского самолета произошло всего спустя несколько часов после ракетных атак Ирана на иракские объекты с американским контингентом. Тегеран мог ожидать ответных ударов США и на этом фоне совершил ошибку, сбив пассажирский авиалайнер, считает журналист телеканала CBS New Крис Ван Клив, присутствовавший на брифинге с американскими чиновниками по крушению самолета.
- Газета The New York Times опубликовала видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент срабатывания боевой части иранской ракеты в небе рядом с украинским самолетом. Как отмечает издание, журналистам удалось верифицировать подлинность записи. По информации газеты, на момент записи видео лайнер пролетал над городом Праванд, расположенном неподалеку от аэропорта Тегерана. На кадрах видно, что после разрывов самолет не взорвался, а попытался развернуться, чтобы направиться в обратном направлении, уточняет The New York Times.
- В соцсетях появились и другие видеозаписи, на которых запечатлена вспышка в ночном небе над Тегераном. Авторы материалов утверждают, что это ракетные взрывы в месте, где в то время должен был пролетать украинский Boeing.
- Новостные агентства представили фото с места крушения с обломками фюзеляжа, двигателей и других элементов лайнера с предположительно осколочными повреждениями.
- СМИ также опубликовали фото головной части ракеты, которая якобы была выпущена по Boeing 737 и затем найдена среди обломков. На снимках запечатлена ракета модели 9M331 или 9M330, которая используется на ЗРК «Тор», сказал РБК военный эксперт Андрей Паюсов. На распространенных в СМИ фото — это ракета 9M331, отметил эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.
- Как пишет The Guardian, разместившая эти фотоматериалы на своем сайте, их автором является иранский активист, распространивший их в социальных сетях. Аналитическое издание IHS Markit привела фото как доказательство того, что «[украинский самолет], вероятно, был сбит ракетой, которую по ошибке запустили солдаты Корпуса стражей исламской революции», сообщает The Guaridan.
Авиакатастрофы из-за ошибок военных
- В 1973 году самолет ливийской авиакомпании, летевший из Триполи в Каир, был сбит израильскими истребителями над частью Синайского полуострова, которая в то время находилась под контролем Израиля. Это произошло из-за сбоя в коммуникации между израильскими истребителями и авиалайнером. Находившиеся на борту пассажирского самолета 108 человек погибли.
- В 1983 году советские ВВС сбили южнокорейский пассажирский Boeing 747, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Сеул. Авиалайнер отклонился от курса и залетел в воздушное пространство над островом Сахалин. Находившиеся на борту 269 человек погибли.
- В 1988 году американский ракетный крейсер по ошибке сбил иранский пассажирский лайнер, направлявшийся из Ирана в ОАЭ. США приняли его за истребитель. В результате погибли 290 человек.
- В 2001 году военные Украины, проводя учения в Крыму, по ошибке сбили пассажирский самолет компании «Сибирские авиалинии», выполнявший рейс из Израиля в Новосибирск; находившиеся на борту 76 человек погибли.
- В 2014 году на юго-востоке Украины был сбит пассажирский самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам следствия, лайнер по ошибке сбили ополченцы самопровозглашенных республик из ЗРК «Бук», прибывшего из России. Москва это категорически отрицает. Разбирательства по инциденту продолжаются.
Что говорят эксперты о «ракетной» версии катастрофы
- Если версия американской разведки верна, ее будет несложно подтвердить на стадии дальнейшего сбора доказательств, считает директор Центра анализа стратегий и технологий, автор книги «Персидский Бастион» Руслан Пухов. «Пока у нас на руках в основном эмоции и спекуляции, но если самолет сбили «Тором», то скрыть это будет невозможно», — отметил он в разговоре с РБК. Пухов добавил, что точные выводы можно будет сделать по характерным повреждениям обломков и данным «черных ящиков».
- Сторонники версии о поражении украинского самолета силами иранской противовоздушной обороны пока не привели объективных, верифицируемых доказательств в поддержку своих гипотез, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Достаточно собрать все обломки самолета и осмотреть их на предмет следов поражения боевыми частями зенитных управляемых ракет или ракет класса «воздух-воздух». Они очень характерные и уникальные для каждого типа боевых частей», — пояснил он.
- Возможность непреднамеренного пуска ракеты Мураховскому представляется маловероятной. «На командном пункте ПВО отображаются все данные системы управления воздушным движением аэропорта. Надо злонамеренно выбрать гражданский лайнер как цель и произвести пуск», — объяснил он. «Расчет ЗРК, расположенного вблизи аэропорта, не мог не знать о расписании, курсе и эшелонах полетов гражданских судов, тем более находясь в составе дивизиона», — сказал РБК военный эксперт, автор Telegram-канала «Оперативная линия» Андрей Паюсов.
- Изображенные на фото передние отсеки ракеты 9M330 вряд ли могли остаться целыми после поражения объекта, сказал РБК начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах полковник Сергей Хатылев. Он также пояснил устройство 9M330. «У нее есть радиолокационная головка, которая наводится в радиолокационном режиме. Сначала производится холодный старт — то есть ракета выбрасывается катапультой сжатым воздухом вверх, после этого запускается твердотопливный двигатель, сделанный из порохов высокого качества. После производится магнитное склонение, то есть в сторону цели и по ближайшей траектории», — рассказал эксперт. При подлете к цели, продолжил он, срабатывает ближнее заведение радиовзрывателя, затем происходит дальнее заведение радиовзрывателя. Только после этого при получении признаков того, что цель, которую нужно уничтожить, захвачена, происходит подрыв фугасно-осколочной боевой части. «И когда боевая часть подрывается [...], то от ракеты практически ничего не остается. Сама ракета поражается, как бы разлетается на части», — объяснил он. Хатылев добавил, что 9M330 способна уничтожать цели, летящие со скоростью до 2500 км/ч.
- Хатылев также считает, что ЗРК «Тор» не мог произвести пуск ракеты в автоматическом режиме, что допускают некоторые эксперты, объясняя поражение гражданской цели. Комплекс и его станция обнаружения, захвата и пуска работают в трех режимах — автоматическом, полуавтоматическом и ручном, пояснил эксперт. Как правило, в автоматическом режиме работают только на исследовательских и испытательных стрельбах. Автоматический режим включают, когда помех нет, цель одиночная. «Если бы иранцы хотели запустить ракеты, они бы сперва просто закрыли бы небо, запретили полеты, чтобы исключить пролет других самолетов, чтобы гарантированно попасть в нужную цель», — пояснил Хатылев.
- Кроме того, Хатылев сомневается, что пуск 9M330 можно зафиксировать со спутника. «Сколько секунд летела ракета? Надо быть к этому готовым, туда загнать спутник, поймать этот старт, потом зафиксировать, что именно эта ракета попала в этот самолет, и после этого говорить о том, что были пуски», — говорит он.
- «Тор» — современные системы, оснащенные датчиками распознавания «свой-чужой», так что в теории шанс запуска ракеты по украинскому самолету действительно крайне низок, соглашается эксперт RUSI Джастин Бронк. В то же время, отмечает он, нельзя полностью исключать фактор человеческой ошибки. По мнению Бронка, управляющие ЗРК военные могли находиться в стрессовой ситуации, опасаясь ответного удара США после атак Ирана по иракским базам, и совершить ошибку.