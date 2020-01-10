Версия о ракете в деле о крушении Boeing в Иране стала одной из главных Аргументы сторонников и противников этого сценария

Представители США, Канады и стран ЕС допустили, что украинский Boeing 737 был сбит иранской ракетой. В Тегеране такую возможность категорически отрицают. РБК собрал аргументы за и против этой версии

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Что заявили лидеры разных стран о причинах крушения украинского лайнера

В четверг, 9 января, власти Канады и ряда стран Евросоюза заявили, что причиной крушения украинского Boeing 737 над Ираном, в результате которого погибли 176 человек из разных стран, могло стать попадание в него иранской ракеты. О наличии подтверждений этой версии заявил, в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Мы понимаем, что это [пуск иранской ракеты] могло быть сделано случайно», — сказал он, назвав сценарий с попаданием в авиалайнер ракеты «возможным и вероятным».

Трюдо призвал провести тщательное расследование авиакатастрофы. «У канадцев есть вопросы, и они заслуживают получить на них ответы», — заявил он, имея в виду, что в результате падения лайнера «Международных авиалиний Украины», летевшего из Тегерана в Киев, погибло более 60 находившихся на борту канадцев.

О наличии свидетельств, указывающих на попадание в пассажирский самолет иранской ракеты класса «земля-воздух», сообщил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы работаем с Канадой и международными партнерами, и нам необходимо провести масштабное, прозрачное расследование», — говорится в заявлении премьера. Британцам стоит воздержаться от полетов в Иран, а ситуация с украинским Boeing 737 требует тщательного расследования, отметил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Власти США не стали давать однозначную оценку причинам авиакатастрофы. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее трагедией и сообщил о наличии у него «сомнений» относительно первых версий падения самолета в Иране. «Кто-то мог совершить ошибку», — сказал он журналистам. Госсекретарь Майк Помпео допустил, что к крушению рейса могли привести технические неполадки, но уточнил, что наверняка говорить о правдивости какой-либо версии пока нельзя.