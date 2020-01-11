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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Эксперты из Франции примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Украинский президент поблагодарил лидера Франции за готовность французской стороны оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. В свою очередь, французский лидер пообещал содействовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. По словам Макрона, французские специалисты приступили к расследованию в рамках деятельности Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также в ходе беседы лидеры двух стран договорились провести в ближайшее время трехстороннюю телефонную беседу с участием представителей Украины, Франции и Германии.

Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing
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Ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил намерение Ирана передать «черные ящики» разбившегося самолета для расшифровки во Францию, так как в Иране нет технологий, необходимых для проведения этой процедуры.

11 января иранские власти признали, что пассажирский лайнер был сбит непреднамеренно, и пообещали привлечь к ответственности виновных в случившемся. По словам министра иностранных дел Ирана, причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Летевший в Киев Boeing 737-800 разбился утром 8 января спустя семь минут после взлета из международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. В их числе граждане семи государств: Украины, Ирана, Канады, Германии, Франции, Швеции и Афганистана.

Теги: Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Boeing 737-800, авиакатастрофа, Иран
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