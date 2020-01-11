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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Глава МИД Ирана назвал причину крушения украинского лайнера

Причиной крушения украинского самолета «Международных авиалиний Украины», который упал вскоре после взлета утром 8 января под Тегераном, стала человеческая ошибка, сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на странице в Twitter.

Он отметил, что события происходили во время кризиса, который был вызван «авантюризмом США». По словам Зарифа, в Иране сожалеют о катастрофе, приносят свои извинения и соболезнуют семьям всех жертв крушения.

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Украинский самолет потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Сразу после катастрофы иранские власти сообщили, что ее причиной стало возгорание в двигателе. На следующий день в Киеве назвали четыре версии, среди которых были попадание в лайнер ракеты и теракт.

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9 января в СМИ появились сообщения о том, что американская разведка обладает данными о попадании в украинский лайнер ракеты, выпущенной иранскими военными. Позднее эту версию поддержали лидеры Великобритании и Канады. В Иране 9 января версию о попадании ракеты называли научно невозможной.

Утром 11 января иранские власти сообщили, что украинский самолет был сбит по ошибке, и пообещали наказать всех виновных.

Теги: Иран, крушение, Украина
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