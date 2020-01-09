В Иране назвали версию попадания в украинский лайнер ракеты бессмысленной

Версия о попадании ракеты в украинский самолет «Международных авиалиний Украины», который разбился утром 8 января в Тегеране, является слухами, которые не имеют смысла, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Его слова передает агентство ISNA.

По словам Абедзаде, версия о крушении лайнера из-за ракеты является научно невозможной. Он отметил, что в это время в иранском воздушном пространстве на высоте 8 тыс. футов (около 2,4 тыс. км) одновременно находились несколько внутренних и международных рейсов, поэтому такая версия некорректна.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. Все 176 человек на борту судна погибли. Большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Иранские власти заявили, что причиной стала техническая неисправность. В Киеве назвали четыре возможные версии крушения самолета, среди которых допустили попадание ракеты и теракт.

9 января американские СМИ со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщили, что власти США обладают данными о том, что украинский лайнер сбили иранские военные. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности самолета. Он отметил, что «кто-то мог ошибиться».

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