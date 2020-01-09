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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране
По информации журналистов, американская разведка засекла пуски зенитных ракет незадолго до крушения лайнера, на борту которого были 176 человек. На обломках самолета нашли отверстия неизвестного происхождения
Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Власти США обладают информацией, что разбившийся под Тегераном украинский Boeing 747 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами. Об этом со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщают Newsweek и CBS.

Представитель Пентагона и сотрудники американской и иракской разведок сообщили, что, по их информации, самолет был поражен зенитной ракетной системой. Лайнер упал вскоре после того, как Иран нанес удар по американским базам в Ираке и система ПВО страны в этот момент готовилась отразить возможный ответный удар американских ВВС. Три источника в американской администрации заявили Newsweek, что самолет мог быть сбит системой «Тор — М1», стоящей на вооружении иранской армии. О том же говорят три источника Reuters.

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Корреспондент CBS Крис Ван Клив в своем Twitter сообщил со ссылкой на собственные источники, что «власти США уверены, что украинский борт был сбит Ираном». По словам его собеседников, американская разведка засекла сигнал работающего радара в этом районе. Со спутника, в свою очередь, американская разведка засекла две вспышки, которые предположительно были следами запуска ракет комплекса «Тор — М1». Информацию о замеченных американской разведкой запусках ракет

Телеканал CBS также опубликовал сюжет, в котором видны отверстия на крыльях разбившегося Boeing. Эти отверстия, которые могут быть следами поражения самолета ракетой, утверждает CBS, вызывают сомнения в версии крушения самолета по техническим причинам.

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении, посвященном событиям в Иране, заявил, что у него «есть подозрения», но он «не хотел бы говорить о них».

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О том, что причиной гибели самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране могла стать ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса, ранее заявляли и власти Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал этот сценарий в числе прочих версий крушения самолета. Он также говорил о том, что ракеты могли быть выпущены из комплекса «Тор».

В Иране опровергают возможность того, что причиной крушения могла стать ракета. Глава департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что эта версия исключена, поскольку летчики пытались вернуть машину в аэропорт после возникновения неполадок, передает агентство IRNA. Он подчеркнул, что военные координируют свои действия с гражданской авиацией, что исключает возможность случайного уничтожения самолета ракетой. Также чиновник сообщил, что обломков зенитной ракеты в этой местности не было обнаружено.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Лайнер МАУ потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Катастрофа произошла после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, которыми пользовались американцы. Большинство пассажиров разбившегося борта (82 человека) — граждане Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, а также Афганистана, Германии и Великобритании. Также в катастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Иран, Украина, Boeing
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