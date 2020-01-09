СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране

По информации журналистов, американская разведка засекла пуски зенитных ракет незадолго до крушения лайнера, на борту которого были 176 человек. На обломках самолета нашли отверстия неизвестного происхождения

Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

Власти США обладают информацией, что разбившийся под Тегераном украинский Boeing 747 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами. Об этом со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщают Newsweek и CBS.

Представитель Пентагона и сотрудники американской и иракской разведок сообщили, что, по их информации, самолет был поражен зенитной ракетной системой. Лайнер упал вскоре после того, как Иран нанес удар по американским базам в Ираке и система ПВО страны в этот момент готовилась отразить возможный ответный удар американских ВВС. Три источника в американской администрации заявили Newsweek, что самолет мог быть сбит системой «Тор — М1», стоящей на вооружении иранской армии. О том же говорят три источника Reuters.

Корреспондент CBS Крис Ван Клив в своем Twitter сообщил со ссылкой на собственные источники, что «власти США уверены, что украинский борт был сбит Ираном». По словам его собеседников, американская разведка засекла сигнал работающего радара в этом районе. Со спутника, в свою очередь, американская разведка засекла две вспышки, которые предположительно были следами запуска ракет комплекса «Тор — М1». Информацию о замеченных американской разведкой запусках ракет

Телеканал CBS также опубликовал сюжет, в котором видны отверстия на крыльях разбившегося Boeing. Эти отверстия, которые могут быть следами поражения самолета ракетой, утверждает CBS, вызывают сомнения в версии крушения самолета по техническим причинам.