Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России и глава Пентагона Марк Эспер в ходе телефонных переговоров обсудили обстановку на Ближнем Востоке, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ситуация в регионе обострилась после того, как в ночь на 3 января США по приказу президента Дональда Трампа убили иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде. В ответ Иран 8 января атаковал американские объекты в Ираке. По информации Пентагона, нападению подверглись авиабаза Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля на территории Курдистана. Иранские СМИ сообщили о порядка 80 погибших в результате атаки. В Вашингтоне заявили, что среди жертв американских военных не было.

После случившегося Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит санкции против Ирана. Он потребовал от Тегерана отказаться от ядерной программы и перестать поддерживать террористов, однако при этом не стал угрожать ему военным ответом.

