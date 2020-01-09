Трамп заявил о немедленном вступлении в силу новых санкций против Ирана

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп обратится к союзным государствам с просьбой отказаться от ядерного соглашения с Ираном

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о сроках вступления в силу новых санкций против Ирана заявил: «Немедленно». По его словам, ограничительные меры в отношении Исламской Республики недавно были одобрены Федеральным казначейством США и уже вступили в силу.

«Это уже было сделано. Мы увеличили их [санкции]. Они и так были очень серьезными, но теперь они еще значительно возросли», — сказал Трамп, передает CNN.

Накануне, 8 января, Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. По данным Пентагона, атаке подверглись авиабаза Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля на территории Курдистана. Трамп в своем видеообращении к народу заявил, что ни один американец во время этого нападения не пострадал, а нанесенный объектам ущерб он оценил как минимальный. Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал обстрел «самообороной» в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Ответственность за атаку по американским базам в среду взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). После гибели Сулеймани в аэропорту Багдада верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Хасан Роухани пообещали отомстить Вашингтону.

В ответ на обстрелы по американским объектам Трамп заявил, что вводит новые экономические санкции против Ирана. По словам американского лидера, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира». «Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News заявил, что Трамп попросит союзников отказаться от иранского ядерного соглашения.