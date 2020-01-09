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Гибель Сулеймани ,  
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Трамп заявил о немедленном вступлении в силу новых санкций против Ирана
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп обратится к союзным государствам с просьбой отказаться от ядерного соглашения с Ираном
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о сроках вступления в силу новых санкций против Ирана заявил: «Немедленно». По его словам, ограничительные меры в отношении Исламской Республики недавно были одобрены Федеральным казначейством США и уже вступили в силу.

«Это уже было сделано. Мы увеличили их [санкции]. Они и так были очень серьезными, но теперь они еще значительно возросли», — сказал Трамп, передает CNN.

Накануне, 8 января, Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. По данным Пентагона, атаке подверглись авиабаза Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля на территории Курдистана. Трамп в своем видеообращении к народу заявил, что ни один американец во время этого нападения не пострадал, а нанесенный объектам ущерб он оценил как минимальный. Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал обстрел «самообороной» в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Ответственность за атаку по американским базам в среду взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). После гибели Сулеймани в аэропорту Багдада верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Хасан Роухани пообещали отомстить Вашингтону.

В ответ на обстрелы по американским объектам Трамп заявил, что вводит новые экономические санкции против Ирана. По словам американского лидера, «Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира». «Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News заявил, что Трамп попросит союзников отказаться от иранского ядерного соглашения.

В конгрессе США рассмотрят вопрос ограничения полномочий Трампа по Ирану
Политика

Отношения Вашингтона и Тегерана резко испортились после того, как по приказу Трампа в ночь на 3 января недалеко от международного аэропорта иракского Багдада был убит командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани. Власти США назвали свои действия оборонительными, поскольку «Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских военных и дипломатов в Ираке и других странах региона». Трамп отметил, что иранского генерала «нужно было убрать давно». По словам президента, Сулеймани «убил или тяжело ранил тысячи американцев и планировал убийство еще многих». Иранские власти назвали авиаудар терроризмом и пообещали отомстить за смерть генерала, в Ираке одобрили план вывода американских войск из страны.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Дональд Трамп, санкции
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