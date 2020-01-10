На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца

Украинские пограничники сообщили о задержании ополченца, который, по их данным, охранял обломки малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году, говорится в сообщении МВД Украины.

По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500–1500 руб.

Задержанного передали Национальной полиции. В отношении него заведено уголовное дело по статье «создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности», предусматривающее наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Cамолет Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» разбился на востоке Украины в июле 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них — 196 пассажиров — являлись гражданами Нидерландов. По итогам расследования Международной следственной группы, подведенным летом 2019 года, подозреваемыми являются три россиянина и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко, связанные с конфликтом в Донбассе. В российском МИДе заявляли, что следственная группа подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.



В октябре 2019 года депутаты Нидерландов проголосовали за расследование причастности Украины к крушению МН17. Дело частично передали в суд в Гааге, его рассмотрение начнется в марте 2020 года и продлится не менее года. Россия в свою очередь заявила о готовности предоставить нидерландской стороне имеющиеся данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения самолета.