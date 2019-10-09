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Политика ,  
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Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH-17
Они единогласно решили выяснить у Киева, почему воздушное пространство над Донбассом не было перекрыто
Фото: Mstyslav Chernov / AP

Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Как сообщил в своем Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, решение было принято единогласно.

Депутаты считают, что Украина должна ответить на вопрос, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной конфликта на востоке страны. По их мнению, эту тему необходимо прояснить в том числе и ради родственников погибших в авиакатастрофе.

Посол Украины Всеволод Ченцов, комментируя сам факт внесения подобного предложения в парламент Нидерландов, заявил, что его стране скрывать нечего, сообщает издание NOS. По его словам, в первую очередь необходимо выяснить, кто сбил Boeing и почему.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Самолет Malaysian Airlines был сбит ракетой из системы ПВО «Бук М1» в небе над Донецкой областью, 298 пассажиров и членов экипажа погибли. В июне этого года международная следственная группа, которая изучала причины катастрофы, сообщила, что подозреваемыми в случившемся являются четыре человека, воевавшие на стороне самопровозглашенных республик Донбасса: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

МИД России, комментируя выводы группы, заявил, что выдвинутые обвинения в адрес россиян голословны, а также дискредитируют Россию «в глазах международной общественности».


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: MH-17
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