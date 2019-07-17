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Политика ,  
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Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей
В деле о сбитом над Донбассом Boeing 777 малайзийских авиалиний появились новые свидетели, заявил глава следственной группы (JIT) Уилберт Паулиссен
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В деле о крушении Boeing над Донбассом появились новые свидетели. Об этом сообщил глава совместной следственной группы (JIT) Уилберт Паулиссен на встрече с родственниками погибших, передает NRC.

По его словам, после появления свидетелей, будут предприняты новые шаги в расследовании. «Это выглядит многообещающе», — отметил Паулиссен. Ни число новых свидетелей, ни их имена Паулиссен не раскрыл.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. Согласно результатам расследования, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук».

В Киеве после катастрофы заявили, что самолет уничтожила ракета, выпущенная с территории ДНР.

Россия при этом настаивает, что вина за гибель экипажа и пассажиров самолета лежит на украинских военных. Сбившую Boeing ракету, указывало Минобороны, произвели в 1986 году и затем направили в войсковую часть на территории Тернопольской области Украинской ССР, после распада Советского Союза ракета не покидала украинскую территорию.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея


Объединенная следственная группа (ЛТ) месяц назад обвинила в преступлении трех граждан России и одного украинца. В причастности к организации атаки на самолет JIT назвали россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и гражданина Леонида Харченко. МИД России назвал выдвинутые JIT обвинения в адрес россиян голословными, а также заявил, что они дискредитируют Россию «в глазах международной общественности».

Автор: Наталья Демченко
Теги: свидетели, MH-17, Boeing, Донбасс
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