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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Рассмотрение дела в суде начнется в марте 2020 года и продлится по меньшей мере год. Власти Нидерландов решили, что суд пройдет в рамках национального, а не международного законодательства
Фото: Peter Dejong / AP

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.

Рассмотрение этого дела судебная коллегия начнет 9 марта будущего года. Пока заседания суда запланированы до конца марта 2021 года. Нидерландские власти решили, что суд по этому делу пройдет в рамках не международного, а национального законодательства, поскольку большинство находившихся на борту были гражданами именно этой страны.

«Место проведения процесса в силу публичного интереса перенесено из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол», — говорится в материале.

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Работать в рамках процесса будет коллегия из пяти судей — трех постоянных и двух заместителей. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляций, которые будут организованы на сайте courtmh17.com.

Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Следственная группа из представителей Нидерландов, Австралии и Бельгии заключила, что лайнер был сбит ракетой «земля — воздух» из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В МИД России неоднократно отрицали эти сведения.

В июне текущего года международная следственная группа, которая изучала причины катастрофы, сообщила, что в случившемся подозреваются четыре человека, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Автор: Михаил Юшков
Теги: MH17, Гаага, суд
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