Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Рассмотрение дела в суде начнется в марте 2020 года и продлится по меньшей мере год. Власти Нидерландов решили, что суд пройдет в рамках национального, а не международного законодательства

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Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщила представительница суда Иоланде Вайннобель, передает Deutsche Welle.

Рассмотрение этого дела судебная коллегия начнет 9 марта будущего года. Пока заседания суда запланированы до конца марта 2021 года. Нидерландские власти решили, что суд по этому делу пройдет в рамках не международного, а национального законодательства, поскольку большинство находившихся на борту были гражданами именно этой страны.

«Место проведения процесса в силу публичного интереса перенесено из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол», — говорится в материале.

Работать в рамках процесса будет коллегия из пяти судей — трех постоянных и двух заместителей. За происходящим в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляций, которые будут организованы на сайте courtmh17.com.