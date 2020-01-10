МИД напомнил о необходимости проявлять сдержанность в ситуации с Ираном

Все стороны должны сдержанно реагировать на развитие ситуации в Иране, и прежде всего — Вашингтон, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего — США, которые в свое время «взорвали» Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США. Операция по его ликвидации прошла 3 января в Багдаде. В ответ Иран 8 января нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке. В Пентагоне сообщили, что атаке подверглись авиабаза Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля на территории Курдистана. Президент США Данальд Трамп заявил об отсутствии жертв среди американских военных.

В свою очередь президент США пообещал ввести против Тегерана жесткие экономические санкции, которые будут действовать, «пока Иран не изменит свое поведение». Трамп также заявил, что, пока он находится у власти, Тегеран не получит ядерного оружия. Он также призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе.