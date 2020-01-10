Рябков заявил о сохранении угрозы возобновления конфронтации США и Ирана

Предпосылки для возобновления конфронтации США и Ирана никуда не исчезли, хотя заявления обеих сторон дают надежду на то, что вокруг кризиса не возникнет новых обострений, заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Я не считаю, что мы наблюдаем деэскалацию», — отметил замминистра.

Все стороны, а в первую очередь США, должны проявить сдержанность, добавил Рябков. По его словам, Вашингтон в свое время «взорвал» Ближний Восток и продолжает вести политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа.

По словам Рябкова, Россия готова обсудить с США ситуацию вокруг Ирана, если Вашингтон проявит к этому интерес.