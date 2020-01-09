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Эксперты оценили возможность России достроить «Северный поток-2»

Nord Stream 2 и компании, поддерживающие «Северный поток-2», продолжают работать над скорейшим запуском трубопровода в эксплуатацию. Об этом сообщают «Известия» о ссылкой на пресс-службу компании-оператора.

В пресс-службе уточнили, что на момент, когда швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работу над строительством трубопровода, по дну Балтийского моря было уложено около 2,3 тыс. км газопровода из примерно 2,46 тыс. км.

«Известия» напомнили, что в конце ноября министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» может быть достроен судном «Академик Черский» и введен в эксплуатацию до конца 2020 года. В разговоре с «Известиями» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что, кроме «Академика Черского», других возможностей для строительства газопровода у России нет. По его словам, единственным минусом отечественных трубоукладчиков является то, что они более уязвимы в сложной штормовой ситуации, поэтому являются менее эффективными, чем швейцарские.

Материал дополняется

Теги: «Северный поток – 2»
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