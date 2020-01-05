Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»

В Тегеране заявили, что не будут ограничивать никакими лимитами обогащение урана.

Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Иранские власти заявили о решении отказаться от выполнения одного из пунктов «ядерной сделки», заключенной в 2015 году. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, прозвучавшее в эфире государственного телевидения Ирана, в Тегеране перестанут ограничивать работу центрифуг по обогащению урана.

В заявлении указывается, что теперь уровень обогащения урана будет зависеть не от условий соглашения пятилетней давности, а от потребностей страны.

При этом в Тегеране особо отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ. Там указали, что готовы вернуться к условиям соглашения в случае снятия американских санкций.

Еще в ноябре руководство Организации по атомной энергии Ирана объявило о закачке газа в центрифуги, предназначенные для обогащения урана. Как заявлял тогда глава ведомства Али Акбар Салехи, речь идет об обогащении урана на объекте в Фордо на уровне 5%. По его словам, до заключения ядерной сделки Иран обогащал уран в Фордо до 20%.

США на ноябрьские действия Ирана отреагировали негативно, а президент США Дональд Трамп назвал их «очень плохим шагом» для двухсторонних отношений. В свою очередь в Государственном департаменте США расширение Тегераном деятельности по обогащению урана охарактеризовали как «большой шаг в неверном направлении».

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году между Ираном и «Группой шести». Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном.