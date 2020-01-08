Компания-владелец разбившегося в Иране Boeing назвала число погибших

По предварительным данным «Международных авиалинии Украины», на борту разбившегося Boeing 737 находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа

На борту разбившегося в Иране Boeing украинский авиалиний находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, заявили представители компании «Международные авиалинии Украины» в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Вице-президент по наземному обслуживанию МАУ Владимир Семенченко сообщил, что, по предварительной информации, среди погибших пассажиров было лишь двое граждан Украины. При этом большинство пассажиров составляли граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Кроме того, из граждан Украины состоял экипаж разбившегося лайнера.

«Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем», — заявил в ходе брифинга президент МАУ Евгений Дыхне.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко написал в Twitter, что на борту самолета находились 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.