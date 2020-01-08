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Компания-владелец разбившегося в Иране Boeing назвала число погибших
По предварительным данным «Международных авиалинии Украины», на борту разбившегося Boeing 737 находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа

На борту разбившегося в Иране Boeing украинский авиалиний находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, заявили представители компании «Международные авиалинии Украины» в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Вице-президент по наземному обслуживанию МАУ Владимир Семенченко сообщил, что, по предварительной информации, среди погибших пассажиров было лишь двое граждан Украины. При этом большинство пассажиров составляли граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Кроме того, из граждан Украины состоял экипаж разбившегося лайнера.

«Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем», — заявил в ходе брифинга президент МАУ Евгений Дыхне.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко написал в Twitter, что на борту самолета находились 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.

Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество

«Паспортный контроль в аэропорту Тегерана прошли 168 человек. Сколько человек присутствовало на борту, какое у них было гражданство — мы не владеем информацией. Посол и консул пребывают на месте катастрофы», — сообщили РБК на горячей линии посольства Украины в Иране.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале сообщил, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины говорится о 168 «прошедших регистрацию пассажирах» и девяти членах экипажа. По данным представителя организации гражданской авиации Ирана, точное число людей на борту — 167 человек (включая 70 мужчин, 81 женщину и 15 детей) и девять членов экипажа.

Утром в среду, 8 января, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране. В украинском МИД сообщили, что все пассажиры и экипаж погибли. Власти Ирана заявили, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения Boeing прервал свою поездку в Оман и срочно вернулся в Киев. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы.

Авторы: Артём Губенко, Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: авиакатастрова, Boeing, Тегеран
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