«Международные авиалинии Украины» приостановили рейсы в Тегеран

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), самолет которой разбился в Иране утром 8 января, приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, говорится в ее сообщении на странице в Facebook.

В МАУ сообщили, что сейчас сотрудники устанавливают точное число пассажиров на борту. Их списки опубликуют на сайте авиакомпании после окончательного подтверждения, говорится в сообщении.

Следовавший по маршруту Тегеран — Киев Boeing 737 авиакомпании МАУ упал вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни утром 8 января. В управлении консульского обеспечения МИД Украины подтвердили, что все пассажиры погибли.

В пресс-службе Министерства дорог и городского развития Ирана сообщили, что причиной крушения стало возгорание в двигателе. В посольстве Украины исключили версию теракта или ракетной атаки.