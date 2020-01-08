«Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В одесском аэропорту задержали призывавшего к эвакуации мужчину Общество, 13:39 Российский вратарь одержал победу в дебютном матче в НХЛ Спорт, 13:35 В Казахстане из-за хлопка газа погиб ребенок Общество, 13:27 Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж Общество, 13:25  Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 13:25 Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе Политика, 13:13 Спасатели нашли черные ящики разбившегося в Тегеране украинского Boeing Общество, 13:01 Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Тегеране Политика, 12:49 Юй Мань — об умных устройствах Xiaomi и новом смартфоне-флагмане РБК и Xiaomi, 12:39 Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Китае Спорт, 12:32 Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина Политика, 12:32 Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера Политика, 12:28 СМИ узнали о готовности «Шальке» заплатить €15 млн за игрока «Ростова» Спорт, 12:27 «Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера Общество, 12:18
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 
«Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера
Руководство авиакомпании — владельца разбившегося в Иране лайнера сообщило о деталях его последнего полета и подготовке экипажа. Последнюю проверку самолет прошел 6 января, добавили в компании

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежал разбившийся 8 января в Иране самолет Boeing 737, примет участие в расследовании причин катастрофы, сообщил в ходе брифинга президент МАУ Евгений Дыхне. Присутствовавшие на брифинге (трансляцию вел телеканал «112 Украина») руководители МАУ заверили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был в исправности.

«Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, надежным экипажем», — сказал Дыхне, по словам которого лайнер исчез с экранов радаров «буквально через пару минут» после взлета.

Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество

Технический директор МАУ Александр Шафиев пояснил, что разбившийся Boeing 737 был выпущен в 2016 году, получен авиакомпанией непосредственно с завода и до того нигде не эксплуатировался.

«Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было, самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», — сказал Шафиев.

По словам вице-президента по летной работе авиакомпании МАУ Игоря Сосновского, в последнем полете в кабине Boeing находились опытные пилоты. Так, например, командир воздушного судна Владимир Гапоненко имел 11,6 тыс. часов налета, в том числе 5,5 тыс. часов в качестве командира и почти весь налет был именно на Boeing 737. Еще больший налет — 12 тыс. часов, в том числе 6,6 тыс. командирских, — имел летчик-инструктор Алексей Наумкин, находившийся на лайнере для усиления экипажа. Налет на Boeing 737 у второго пилота Сергея Хоменко составлял 7,6 тыс. часов.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки, всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана, как ни странно и удивительно. Имеем данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2,4 тыс. метров высоту. [Вероятность] ошибки экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», — рассказал Сосновский.

Дыхне отметил, что разбившийся в Иране лайнер выполнял самый обычный рейс и в преддверии вылета не было никаких оснований считать, что ему что-то угрожает. «Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты в эту область», — сказал президент МАУ, еще раз отметив, что разбившийся лайнер перед вылетом был полностью исправен. Ранее в среду представитель Министерства дорог и городского развития Ирана назвал причиной крушения «пожар в двигателе, а также неудачную попытку пилота взять лайнер под контроль».

Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing
Общество

По данным МИД Украины, большинство погибших в результаты крушения лайнера МАУ в Иране оказались иностранцами:

  • 82 — граждане Ирана,
  • 63 — Канады,
  • 10 — Швеции;
  • 4 — Афганистана,
  • 3 — Германии,
  • 3 — Великобритании.

Среди жертв катастрофы лишь 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа.

Малое число украинцев на летящем в Киев самолете украинской авиакомпании Дыхне объяснил тем, что билеты на рейс приобрели транзитные пассажиры, планировавшие сделать в киевском аэропорту Борисполь пересадку и вылететь в другие страны.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иран, «Международные авиалинии Украины»
Материалы по теме
Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing
Общество
Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter