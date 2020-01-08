«Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера

Руководство авиакомпании — владельца разбившегося в Иране лайнера сообщило о деталях его последнего полета и подготовке экипажа. Последнюю проверку самолет прошел 6 января, добавили в компании

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежал разбившийся 8 января в Иране самолет Boeing 737, примет участие в расследовании причин катастрофы, сообщил в ходе брифинга президент МАУ Евгений Дыхне. Присутствовавшие на брифинге (трансляцию вел телеканал «112 Украина») руководители МАУ заверили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был в исправности.

«Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, надежным экипажем», — сказал Дыхне, по словам которого лайнер исчез с экранов радаров «буквально через пару минут» после взлета.

Технический директор МАУ Александр Шафиев пояснил, что разбившийся Boeing 737 был выпущен в 2016 году, получен авиакомпанией непосредственно с завода и до того нигде не эксплуатировался.

«Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было, самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», — сказал Шафиев.