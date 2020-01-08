«Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера

По словам вице-президента по летной работе авиакомпании МАУ Игоря Сосновского, в последнем полете в кабине Boeing находились опытные пилоты. Так, например, командир воздушного судна Владимир Гапоненко имел 11,6 тыс. часов налета, в том числе 5,5 тыс. часов в качестве командира и почти весь налет был именно на Boeing 737. Еще больший налет — 12 тыс. часов, в том числе 6,6 тыс. командирских, — имел летчик-инструктор Алексей Наумкин, находившийся на лайнере для усиления экипажа. Налет на Boeing 737 у второго пилота Сергея Хоменко составлял 7,6 тыс. часов.
«Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки, всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана, как ни странно и удивительно. Имеем данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2,4 тыс. метров высоту. [Вероятность] ошибки экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», — рассказал Сосновский.
Дыхне отметил, что разбившийся в Иране лайнер выполнял самый обычный рейс и в преддверии вылета не было никаких оснований считать, что ему что-то угрожает. «Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты в эту область», — сказал президент МАУ, еще раз отметив, что разбившийся лайнер перед вылетом был полностью исправен. Ранее в среду представитель Министерства дорог и городского развития Ирана назвал причиной крушения «пожар в двигателе, а также неудачную попытку пилота взять лайнер под контроль».
По данным МИД Украины, большинство погибших в результаты крушения лайнера МАУ в Иране оказались иностранцами:
- 82 — граждане Ирана,
- 63 — Канады,
- 10 — Швеции;
- 4 — Афганистана,
- 3 — Германии,
- 3 — Великобритании.
Среди жертв катастрофы лишь 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа.
Малое число украинцев на летящем в Киев самолете украинской авиакомпании Дыхне объяснил тем, что билеты на рейс приобрели транзитные пассажиры, планировавшие сделать в киевском аэропорту Борисполь пересадку и вылететь в другие страны.