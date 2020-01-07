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Гибель Сулеймани ,  
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Помпео усомнился в дипломатических целях визита Сулеймани в Ирак

США не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате американского ракетного удара в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией. Об этом в ходе брифинга заявил глава Госдепартамента Майк Помпео, передает Reuters.

«Есть ли что-нибудь, что указывало бы на то, что этот добрый джентльмен, этот дипломат высокого порядка — Касем Сулеймани — отправился в Багдад с идеей проведения мирной миссии? Мы знаем, что это не так», — сказал Помпео. Он также отметил, что нападения, которые, по мнению США, планировал Сулеймани, «потенциально могли привести к гибели еще большего количества американцев».

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Сулеймани — командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он погиб в ночь на 3 января в результате американского ракетного удара, который, по заявлению Пентагона, был нанесен с целью «оборонительных действий». Весной 2019 года США признали иранский КСИР террористической организацией, а Помпео назвал Сулеймани террористом. По мнению властей США, иранский генерал разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военнослужащих по всему ближневосточному региону.

Тегеран расценил случившееся «актом международного терроризма» и пообещал отомстить США, в том числе заявил о намерении ударить по американским целям.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил в случае нападения Тегерана ударить по 52 целям в Иране.

Теги: Майк Помпео, Касем Сулеймани, Ирак
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