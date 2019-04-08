Трамп признал иранский КСИР террористической организацией

Элитный Корпус стражей исламской революции будет признан террористической организацией в США. Ранее в Тегеране заявляли, что если Вашингтон примет это решение, Иран признает террористической организацией армию Соединенных Штатов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в качестве террористической организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что, по данным Соединенных Штатов, элитное формирование иранской армии активно участвует в финансировании и поддержке терроризма, который Иран использует как инструмент достижения своих интересов. «КСИР является основным инструментом правительства Ирана в организации и осуществлении глобальной террористической кампании», — подчеркнул президент США.

По словам Трампа, США продолжат наращивать давление на КСИР и «повысят для Ирана цену поддержки террористической деятельности».

Решение Белого дома станет первым случаем, когда Соединенные Штаты признают госструктуры другой страны террористической группировкой. Это, отмечается в заявлении, призвано подчеркнуть, что «действия Ирана в корне отличаются от действий других правительств».

Как уточнил госсекретарь Майк Помпео, официально решение о признании КСИР террористической организацией вступит в силу через неделю.