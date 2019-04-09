Помпео назвал террористом иранского генерала КСИР Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео причислил к террористам командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Да, он террорист», — сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос. Он также заявил, что в случае, если власти Ирана решат отдать приказ о нападении на армию США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.

Накануне президент США Дональд Трамп признал иранский КСИР террористической организацией.

«КСИР является основным инструментом правительства Ирана в организации и осуществлении глобальной террористической кампании», — отметил хозяин Белого дома. Он также отметил, что США намерены продолжить наращивание давления на КСИР, а также «повысить для Ирана цену поддержки террористической деятельности».

По словам госсекретаря Майка Помпео, официально решение президента США вступит в силу через неделю.

В Тегеране заявляли, что в ответ на действия Вашингтона Иран намерен признать армию Соединенных Штатов террористической организацией.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) был создан в 1979 года из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Али Хаменеи. Структурно он состоит из главного командования, объединенного штаба, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. В состав КСИР входят силы специального назначения «Кодс» и силы народного ополчения «Басидж». Большое внимание силы КСИР уделяют идеологической и религиозной подготовке бойцов.