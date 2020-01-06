Лидеры стран ЕС выступили за сохранение международной коалиции

Лидеры Франции, Германии и Великобритании — Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон призвали иракские власти продолжать оказывать необходимую поддержку международной коалиции во главе с США по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Совместное заявление стран опубликовано на сайте Елисейского дворца.

Лидеры стран ЕС отметили, что сохранение коалиции является решающим моментом в борьбе с ИГ. Ранее парламент Ирака принял резолюцию о выводе всех иностранных войск с территории страны. Такое решение было принято после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.

К тому же, Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от любых насильственных действий после гибели иранского генерала, а также вернуться к соблюдению договоренностей по «ядерной сделке», заключенной в 2015 году. В сообщении отмечается, что Франция, Германия и Великобритания готовы продолжать переговоры со всеми сторонами в целях восстановления стабильности на Ближнем Востоке.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января. Пентагон заявил, что ракетный удар был выполнен по указанию американского президента Дональда Трампа с целью «оборонительных действий», а также «сдерживания будущих планов иранских атак».