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Лидеры стран ЕС выступили за сохранение международной коалиции

Лидеры Франции, Германии и Великобритании — Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон призвали иракские власти продолжать оказывать необходимую поддержку международной коалиции во главе с США по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Совместное заявление стран опубликовано на сайте Елисейского дворца.

Лидеры стран ЕС отметили, что сохранение коалиции является решающим моментом в борьбе с ИГ. Ранее парламент Ирака принял резолюцию о выводе всех иностранных войск с территории страны. Такое решение было принято после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара.

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
Политика

К тому же, Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от любых насильственных действий после гибели иранского генерала, а также вернуться к соблюдению договоренностей по «ядерной сделке», заключенной в 2015 году. В сообщении отмечается, что Франция, Германия и Великобритания готовы продолжать переговоры со всеми сторонами в целях восстановления стабильности на Ближнем Востоке.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января. Пентагон заявил, что ракетный удар был выполнен по указанию американского президента Дональда Трампа с целью «оборонительных действий», а также «сдерживания будущих планов иранских атак».

Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала
Политика

После произошедшего парламент Ирака принял резолюцию, которая призывает правительство прекратить любое иностранное военное присутствие в стране.

Тегеран в свою очередь назвал действия США «актом международного терроризма» и пообещал «стратегическую месть». Хосейн Деган, военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил, что отреагирует на убийство Сулеймани ударом по военным объектом США, однако не уточнил, о каких конкретно целях может идти речь.

При этом Трамп заявил, что в случае нападения со стороны Тегерана, США будут готовы нанести удар по 52 целям Ирана. По его словам, некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры».

Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»
Политика

К тому же, 5 января Иранские власти заявили о решении отказаться от выполнения одного из пунктов ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В частности, в Тегеране перестанут ограничивать работу центрифуг по обогащению урана. Уточняется, что теперь уровень обогащения урана будет зависеть не от условий соглашения пятилетней давности, а от потребностей страны.

Теги: международная коалиция, Ирак, Иран, Евросоюз
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