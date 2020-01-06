Джонсон заявил об угрозе интересам Великобритании со стороны Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани, убитый в Багдаде в результате авиаударов США, представлял угрозу интересам Великобритании. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News.

Джонсон отметил, что Сулеймани был ответственен за дестабилизирующее поведение на Ближнем Востоке. «Учитывая ведущую роль, которую он сыграл в действиях, приведшим к гибели тысяч невинных гражданских лиц и военнослужащих западных стран, мы не будем оплакивать его смерть», — заявил Джонсон. При этом британский премьер-министр призвал к сдержанности, отметив, что все призывы к ответным мерам на убийство иранского генерала приведут только к большему насилию в регионе.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела США в Багдаде в ночь на 3 января. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа с целью «оборонительных действий».

Военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что в качестве ответных действий на убийство Сулеймани Тегеран ударит по военным объектам США. Он отметил, что Иран не будет спешить и тщательно подойдет к выбору целей.