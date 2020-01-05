МИД Ирана вызвал посла представляющей США Швейцарии на фоне угроз Трампа

В иранский МИД вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов, где дипломату был заявлен протест после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по целям в Иране. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Исламской республики.

По словам замминистра иностранных дел Аббаса Аракчи, слова Трампа напоминают вторжение монголов или действия террористических и криминальных группировок. «Агрессивные, пугающие и аномальные заявления президента неприемлемы и являются нарушением международного права», — сказал Аракчи.

В МИДе отметили, что любое нападение на объекты культурного и исторического наследия и угрозы подобных нападений могут считаться военными преступлениями.

Ранее Трамп заявил, что Америка может «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые имеют большое значение для культуры страны. Таким образом он отреагировал на обещания Тегерана причинить серьезные последствия для США после убийства командира элитного подразделения «Аль Кудс» в Корпусе стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.