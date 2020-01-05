Тело Сулеймани доставили в Иран

Тело иранского военачальника Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате авиаудара США, доставили в Иран, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

Тело Сулеймани прибыло в город Ахваз на западе Ирана. На кадрах, опубликованных IRIB, видно, как гроб с погибшим генералом, завернутый в иранский флаг, вынесли из самолета под выступление военного оркестра.

Иранский генерал погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа. До этого в городе несколько дней шли демонстрации против США. По мнению Вашингтона, за них были ответственны проиранские силы. Минобороны США считало, что Сулеймани причастен к организации нападений на базы международной коалиции в Ираке.

В Иране произошедшее назвали актом международного терроризма и пригрозили США ответными мерами. Если Тегеран атакует Соединенные Штаты, они «быстро и сильно» нанесут удар по 52 целям в Иране, отметил Трамп. На фоне нарастающего конфликта США начали перебрасывать в Кувейт свыше 4 тыс. военнослужащих.