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Иранский министр назвал Трампа «террористом в костюме» и уподобил Гитлеру
Командующий иранской армией в свою очередь усомнился в том, что у США «хватит смелости» вступить в военный конфликт с Исламской Республикой
Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми (Фото: Vahid Salemi / AP)

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в арабской стране.

«Как ИГ [запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»]! Как Гитлер! Как Чингисхан! Они все ненавидели [другие] культуры. Трамп — террорист в костюме. Очень скоро он поймет, что никто не может победить великие иранские нацию и культуру», — написал Джахроми.

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев
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В свою очередь командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, комментируя слова Трампа, выразил сомнение, что у США «хватит смелости» вступить в военный конфликт с Исламской Республикой (цитата по Reuters).

После убийства Касема Сулеймани, иранского генерала, командующего элитным подразделением «Аль-Кудс», Тегеран пригрозил США ответными действиями. В частности, президент страны Хасан Роухани сообщил, что Вашингтон будет ощущать последствия этого преступления на протяжении многих лет. «Они [США] начали войну <...> Мы обязаны действовать и будем действовать», — говорил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
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На фоне этих заявлений Трамп предупредил, что в случае атаки Тегерана на американскую военную базу или на какого-либо американца Вашингтон «очень быстро и очень сильно» ударит по 52 целям в Иране. Он также пообещал применить «новейшее оружие».

Автор: Артём Губенко
Теги: Иран, Дональд Трамп
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