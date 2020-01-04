«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

«Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» до конца января 2020 года должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом мировом соглашении и отзыве судебных исков. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу украинской топливной компании.

«Стороны должны сообщить в арбитраж о достигнутом мировом соглашении в январе 2020 года», — цитирует сообщение пресс-службы агентство.

Компании заключили соглашение и подписали новый контракт на транзит российского газа в Европу через Украину 30 декабря. Документ предусматривает, что «Газпром» поставит через Украину не меньше 225 млрд куб. м топлива в 2020–2024 годах. В 2020 году объем транзита должен составить 65 млрд куб. м.

Тариф на поставку газа не раскрывается. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после подписания соглашений страна получит доходы на $7 млрд.