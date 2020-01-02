Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Название «Голландия» официально перестало существовать Общество, 06:21 Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом» Бизнес, 06:17 Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья Общество, 06:06 В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления Общество, 05:17 МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС Общество, 04:15 СМИ узнали о подготовке в ООН консультации по Идлибу Политика, 04:11 Эксперты заявили о снижении на 50% смертей в коммерческих полетах Общество, 03:56 СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США Общество, 03:38 Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным делам Политика, 02:43 Помпео осудил протесты у американского посольства в Ираке Политика, 02:41 Курц сообщил о создании коалиционного правительства Австрии с «Зелеными» Политика, 02:11 «Арсенал» всухую обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ Спорт, 02:07 В Москве произошла авария с участием машины скорой помощи Общество, 01:39 Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн Спорт, 01:10
Бизнес ,  
0 
Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»
По словам Андрея Кобелева, при заключении контракта «Нафтогаз» вынужденно «выступил буфером» между «Газпромом» и Украиной, что связано с несоответствием местных законов о транспортировке газа с европейскими
Газпром GAZP ₽256,4 -0,28% Купить
Председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Кобелев.

Он сообщил, что в связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, «Газпром» отказался брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства». В результате это пришлось сделать «Нафтогазу», который, по словам Кобелева, фактически «выступил буфером между российской компанией и Украиной.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — заключил глава «Нафтогаза».

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Бизнес

1 января Кобелев объявил, что «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры. Таким образом, украинская компания перестала быть бенефициаром ГТС, но стала ее «крупным клиентом», отмечал глава «Нафтогаза».

Москва и Киев подписали соглашение о транзите газа на 2020–2024 годы 30 декабря. В соответствии с договоренностями, «Нафтогаз»остается в схеме, выступая в ней компанией-организатором транзита и беря на себя соответствующие риски. Он должен забронировать у оператора ГТС транспортные мощности объемом 225 млрд куб. м на пятилетний срок.

Автор: Артём Губенко
Теги: Нафтогаз, Газпром, сделка
Материалы по теме
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объем транзита российского газа в 2020 году
Бизнес
В «Нафтогазе» назвали компромиссом соглашение по транзиту газа
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter