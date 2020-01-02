Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

По словам Андрея Кобелева, при заключении контракта «Нафтогаз» вынужденно «выступил буфером» между «Газпромом» и Украиной, что связано с несоответствием местных законов о транспортировке газа с европейскими

Председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Кобелев.

Он сообщил, что в связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, «Газпром» отказался брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства». В результате это пришлось сделать «Нафтогазу», который, по словам Кобелева, фактически «выступил буфером между российской компанией и Украиной.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — заключил глава «Нафтогаза».

1 января Кобелев объявил, что «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры. Таким образом, украинская компания перестала быть бенефициаром ГТС, но стала ее «крупным клиентом», отмечал глава «Нафтогаза».