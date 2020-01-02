Бизнес , 02 янв, 17:21
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«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшими властями страны нового газового контракта с Россией.
«Когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие», — написал он в своем Facebook.
По мнению Витренко, критика действующей власти от оппозиции — «нормально», но она должна быть объективной.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заключенный газовый контракт между Киевом и Москвой является не выигрышем, а некомпетентностью.