Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что действия американских военных могут вызвать непредсказуемые последствия на Ближнем Востоке. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале, комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара, нанесенного американскими военными.

«Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Такая озабоченность звучит сегодня и из уст представителей МИД России и других должностных лиц», — отметил глава Чечни.

ВВС США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. В результате атаки погибли глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Как подтвердили в Пентагоне, удар наносился по приказу президента США Дональда Трампа. Сам американский лидер, комментируя гибель иранского генерала, назвал его «террористом номер один в мире» отметив, что ликвидация иранского генерала поможет предотвратить, а не начать войну.

В Белом доме отметили, что убийство Сулеймани было совершен в соответствии с положением Разрешения на применение военной силы против террористов (AUMF). Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф пообещал, что Исламская Республика примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за гибель иранского военнослужащего.