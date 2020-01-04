В Белом доме назвали основания для убийства иранского генерала Сулеймани

Американские военные совершили убийство иранского генерала Касема Сулеймани в соответствии с положением Разрешения на применение военной силы против террористов (AUMF). Об этом сообщил на брифинге для журналистов советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает Reuters.

О’Брайен отметил, что любое ответное действие со стороны Ирана вответ на убийство Сулеймани будет «очень плохим решением». При этом советник американского президента выразил надежду на то, что после гибели иранского генерала США сохранят хорошие отношения с Ираком.

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