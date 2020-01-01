Трамп заявил о нежелании вступать в военный конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании воевать с Ираном, который он обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде, передает Reuters.

«Хочу ли я войны? Я хочу мира. Мне нравится мир. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо. Так что я не вижу, чтобы подобное (военный конфликт. — РБК.) случилось», — сказал американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в том случае, если с американским посольством в Ираке что-либо произойдет или пострадают граждане США. Такое заявление американский президент сделал на фоне протеста демонстрантов возле посольства США в Багдаде. Так они решили выразить протест против нанесенных 30 декабря со стороны США авиаударов по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим, в результате чего погибли 25 человек, еще 55 человек получили ранения.

Тогда Пентагон объяснил удар нападениями группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на сдерживание Ирана и защиту американских граждан. Авиаудары по ополченцам «Хезболлы» осудили власти Ирана, назвав действия Вашингтона терроризмом.

Впоследствии глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после атаки на здание американской дипмиссии США направили в Ирак дополнительные силы для защиты своих дипломатов.