Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иран организовал нападение на посольство США в Ираке. Он понесет за это ответственность в полном объеме», — отметил он.

Президент США добавил, что Вашингтон ожидает, что Багдад задействует свои силы для защиты американского диппредставительства. Об этом уже были уведомлены иракские власти.

В Багдаде 31 декабря сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства в знак протеста против авиаударов США по позициям шиитского ополчения. Протестующие забросали здание дипмиссии камнями, разбили камеры, разрисовали стены и окна здания граффити в поддержку группировки «Хезболла».