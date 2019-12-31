Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.

Он отметил, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на сдерживание Ирана и защиту американских граждан.

Ранее, 30 декабря, глава шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави сообщил о 19 погибших и 35 пострадавших из-за авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. 29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам «Хезболлы». Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.