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В Багдаде протестующие начали штурм посольства США
Демонстранты штурмуют ворота американского посольства, протестуя против авиаударов США по позициям шиитского ополчения. По данным СМИ, посол и другие сотрудники дипмиссии покинули Багдад
Фото: Khalid Mohammed / AP

В Багдаде сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства, сообщает телеканал Al Arabiya. Столкновения у посольства продолжаются.

Как пишет Associated Press, демонстранты — сторонники шиитского ополчения, протестующие против авиаударов США, в результате которых погибли несколько членов группировки «Катаиб Хезболлах».

Протестующие установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды. Также они, выкрикивая антиамериканские лозунги, разрисовали стены и окна здания посольства граффити в поддержку группировки.

Телеканал Alsumaria сообщает, что демонстранты подожгли часть ограды здания. По данным AP, около десятка протестующих прорвались на территорию посольства, против них применили слезоточивый газ. Также слышны звуки выстрелов.

Посол США в Багдаде Мэтью Толлер уехал в неизвестном направлении, сообщили источники Al Arabiya. По их данным, остальные сотрудники дипмиссии также покинули Багдад через международный аэропорт. Дипломатов эвакуировали из соображений безопасности, заявили Reuters два представителя МИД Ирака. По их словам, в здании посольства остается охрана.

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке
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Alsumaria ранее писала, что американского посла собирались вызвать в иракский МИД в связи с авиаударами по базам шиитского ополчения.

По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения. Власти США объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. По словам госсекретаря Майка Помпео, действия США были направлены на защиту американских граждан и носили оборонительный характер.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ирак, Багдад, посольство США
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