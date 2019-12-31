В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

Демонстранты штурмуют ворота американского посольства, протестуя против авиаударов США по позициям шиитского ополчения. По данным СМИ, посол и другие сотрудники дипмиссии покинули Багдад

Фото: Khalid Mohammed / AP

В Багдаде сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства, сообщает телеканал Al Arabiya. Столкновения у посольства продолжаются.

Как пишет Associated Press, демонстранты — сторонники шиитского ополчения, протестующие против авиаударов США, в результате которых погибли несколько членов группировки «Катаиб Хезболлах».

Протестующие установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды. Также они, выкрикивая антиамериканские лозунги, разрисовали стены и окна здания посольства граффити в поддержку группировки.

Телеканал Alsumaria сообщает, что демонстранты подожгли часть ограды здания. По данным AP, около десятка протестующих прорвались на территорию посольства, против них применили слезоточивый газ. Также слышны звуки выстрелов.