В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

В Багдаде сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства, сообщает телеканал Al Arabiya. Столкновения у посольства продолжаются.
Как пишет Associated Press, демонстранты — сторонники шиитского ополчения, протестующие против авиаударов США, в результате которых погибли несколько членов группировки «Катаиб Хезболлах».
Протестующие установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды. Также они, выкрикивая антиамериканские лозунги, разрисовали стены и окна здания посольства граффити в поддержку группировки.
Телеканал Alsumaria сообщает, что демонстранты подожгли часть ограды здания. По данным AP, около десятка протестующих прорвались на территорию посольства, против них применили слезоточивый газ. Также слышны звуки выстрелов.