США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Решение было принято после нападения демонстрантов на посольство США в Ираке. Массовая акция прошла в знак протеста против атаки Военно-воздушных сил США по объектам движения шиитов «Хезболла»

Министр обороны США Марк Эспер (Фото: Jeon Heon-Kyun / POOL / EPA)

Власти США направили дополнительные военные силы в Ирак для охраны посольства Вашингтона в Багдаде, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера. Он также призвал Ирак выполнять обязательства по защите сотрудников американского диппредставительства.

Данное решение было принято после акций протеста против атаки Военно-воздушных сил США по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, в ходе которых демонстранты начали штурм американского посольства, расположенного в Багдаде.

«Мы предприняли соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность американских граждан, военнослужащих и дипломатов в этой стране. Мы посылаем дополнительные силы для поддержки персонала посольства», — написал Эспер в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, правительство Ирака должно выполнить свои международные обязательства и обеспечить охрану американских граждан в стране. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать иракский народ и свободный, суверенный и процветающий Ирак», — добавил министр.

Эспер не уточнил, сколько именно дополнительных войск будут направлены в Ирак для защиты посольства. Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники в Центральном командовании ВС США, для охраны дипломатов будет направлено «около ста» морских пехотинцев. По данным издания, речь идет о военнослужащих миссии Центрального командования по реагированию на кризисные ситуации, происходящие на территории Ближнего Востока.