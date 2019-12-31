Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек, 14:19
«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года Экономика, 22:59 В Саратовской области перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами Общество, 22:25 США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке Политика, 22:00 Forbes назвал лидеров по убыткам среди российских миллиардеров за 10 лет Бизнес, 21:05 Активисты сообщили о задержании 13 человек на пикетах в центре Москвы Общество, 21:02 Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году Экономика, 20:59 Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными Технологии и медиа, 20:42 В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате Общество, 20:27 МВД сообщило о трех пострадавших полицейских при атаке на пост в Магасе Общество, 20:04 Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках Политика, 20:03 Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии Общество, 19:51 Россия разгромила Германию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 19:38 В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за £20 млн Общество, 19:22 Что лучше делать, чтобы не заболеть РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 19:21
Политика ,  
0 
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Решение было принято после нападения демонстрантов на посольство США в Ираке. Массовая акция прошла в знак протеста против атаки Военно-воздушных сил США по объектам движения шиитов «Хезболла»
Министр обороны США Марк Эспер (Фото: Jeon Heon-Kyun / POOL / EPA)

Власти США направили дополнительные военные силы в Ирак для охраны посольства Вашингтона в Багдаде, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера. Он также призвал Ирак выполнять обязательства по защите сотрудников американского диппредставительства.

Данное решение было принято после акций протеста против атаки Военно-воздушных сил США по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, в ходе которых демонстранты начали штурм американского посольства, расположенного в Багдаде.

«Мы предприняли соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность американских граждан, военнослужащих и дипломатов в этой стране. Мы посылаем дополнительные силы для поддержки персонала посольства», — написал Эспер в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, правительство Ирака должно выполнить свои международные обязательства и обеспечить охрану американских граждан в стране. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать иракский народ и свободный, суверенный и процветающий Ирак», — добавил министр.

Эспер не уточнил, сколько именно дополнительных войск будут направлены в Ирак для защиты посольства. Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники в Центральном командовании ВС США, для охраны дипломатов будет направлено «около ста» морских пехотинцев. По данным издания, речь идет о военнослужащих миссии Центрального командования по реагированию на кризисные ситуации, происходящие на территории Ближнего Востока.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что персонал американского посольства находится в безопасности, планов по эвакуации нет, а посол в Багдаде Мэтью Тьюллер, который находился в отпуске, возвращается к работе в дипведомстве. «Нашим главным приоритетом является охрана и безопасность граждан США», — добавила она.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных. По данным Al Arabiya, посол США в Багдаде Тьюллер и все сотрудники посольства покинули Ирак из-за угроз безопасности. Al Mayadeen уточнял, что протестующие требовали закрытия посольства и вывода американских войск из Ирака.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди призвал демонстрантов немедленно покинуть территорию возле посольства, в ходе столкновений протестующих с полицией у здания дипмиссии пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в организации нападения на посольство Иран. «Он понесет за это ответственность в полном объеме», — отметил он.

По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара ВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим погибли 25 человек, еще 55 получили ранения. Власти США объяснили удар нападениями группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. В Иране в свою очередь осудили авиаудары США по ополченцам «Хезболлы» и назвали действия Вашингтона терроризмом.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ирак, США, посольство
Материалы по теме
Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке
Политика
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter